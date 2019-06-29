Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - İtalya'yı 2-0 mağlup eden Hollanda, yarı finale yükseldi



İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya'yı 2-0 yenen Hollanda, yarı finale çıktı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İtalya ile Hollanda, Valenciennes yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin 70. dakikasında Vivianne Miedema ile öne geçen Hollanda, 80. dakikada Stephanie van der Gragt'ın attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Hollanda, yarı finalde Almanya-İsveç maçının galibiyle eşleşecek.

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