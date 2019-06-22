Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Nijerya'yı 3-0'la geçen Almanya adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu



İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya ile Nijerya karşılaştı. B Grubu'ndan lider olarak çıkan Almanya, A Grubu'nu 3. bitirip en iyi grup üçüncüleri kontenjanı ile son 16 turuna çıkan Nijerya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Almanya'da "dalya" heyecanı yaşayan golcü oyuncu Alexandra Popp, milli formayla çıktığı 100. maçta 1 de gol attı. Son 16 turunda oynanacak diğer karşılaşmalar şöyle : Norveç-Avustralya

İngiltere-Kamerun

Fransa-Brezilya

İspanya-ABD

İsveç-Kanada

İtalya-Çin

Hollanda-Japonya



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