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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

- D Grubu'nda İngiltere ve Japonya adlarını son 16 turuna yazdırdı

20 Haziran 2019 Perşembe 00:05
Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Japonya, son 16 turuna yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 13. gününde, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

3'te 3 yapan İngiltere, lider, 4 puan toplayan Japonya ise ikinci olarak son 16 takım arasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Japonya-İngiltere: 0-2

İskoçya-Arjantin: 3-3

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 00:05
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