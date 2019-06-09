Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Rakiplerini mağlup eden Ekvador ile Güney Kore yarı finalde eşleşti

ANKARA (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ekvador ile Güney Kore yarı finale kaldı. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek final turu, iki karşılaşmayla tamamlandı. ABD'yi 2-1 yenen Ekvador ile normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 sona eren mücadelede Senegal'i penaltılarda 3-2 mağlup eden Güney Kore, yarı finalde birbirleriyle eşleşti. İki gün ara verilecek Dünya Kupası'nda Ukrayna-İtalya ve Ekvador-Güney Kore arasındaki yarı final maçları, 11 Haziran Salı günü oynanacak.



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