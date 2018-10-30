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Futbol Federasyonu'nda deprem! Başkan yardımcısı tutuklandı

Dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden İspanya'da Futbol Federasyonu başkan yardımcısı Andreu Subies, tutuklandı.

30 Ekim 2018 Salı 20:04
Futbol Federasyonu'nda deprem! Başkan yardımcısı tutuklandı

Yolsuzlukların araştırıldığı 'Operasyon Soule' çerçevesinde, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve Katalan Futbol Federasyonu eski Başkanı ve mevcut ekonomi başkan yardımcısı Andreu Subies tutuklandı.

Soruşturmanın kaynaklarına göre operasyonda Katalan Federasyonu'nun eski yöneticisi ve Villar'un yakın arkadaşı olan Jose Contreras da tutuklular arasında... Contreras aynı zamanda reformları yapmak için Katalan Federasyonu tarafının çalıştığı Tastavins şirketinin sahibi.

İspanyol eski Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar'ın akraba ve çalışanlarına, Katalan futbolunu düzenleyen kurumda haksız yer edinme davası üzerinden kovuşturma yürütülüyor. Subies, Villar tutuklandığında İspanyol futbolunun sorumlusu, Luis Rubiales'in güçlü adamlarından biriydi.

Geçen yıl temmuz ayında, Conmebol'un eski Müdürü de olan Angel Maria Villar ve oğlu Gorka, zimmete para geçirme ve belgesel tahrifat şüpheleriyle ilgili sorgulama amacıyla gözaltına alınmıştı. Villar, bu dava için geçici olarak hapis cezasına çarptırıldı, ancak yaklaşık 350 bin Dolar’lık kefaleti yatırdıktan 10 gün sonra tahliye edilmişti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:04
  1. İspanya Futbol Federasyonu
  2. Andreu Subies
  3. Katalan Futbol Federasyonu
  4. Angel Maria Villar

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