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Spor Futbol efsanesi Pele, 81 yaşında
Spor

Futbol efsanesi Pele, 81 yaşında

Futbol efsanesi Pele, 81'nci yaşını kutluyor. Brezilyalı efsane, doğum gününü kutlayanlara bir video mesajla teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:53:00 -
Futbol efsanesi Pele, 81 yaşında

Futbol efsanesi Pele, 81'nci yaşını kutluyor. Brezilyalı efsane, doğum gününü kutlayanlara bir video mesajla teşekkür etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören futbol efsanesi Pele, 81 yaşında.

Pele, doğum gününü kutlayanlara bir video mesaj yayınlayarak teşekkür etti.

Efsane isim açıklamasında, "Dünyanın her yerinden, her yaştan sevenlerime güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Her geçen gün gençleşmiyor, yaşlanıyoruz neticede. Sevginiz için teşekkür ederim. Gelecek sefer görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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