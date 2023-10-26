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Spor Futbol dünyasının çalkalandığı dolandırıcılık davasının duruşma tarihi belli oldu
Spor

Futbol dünyasının çalkalandığı dolandırıcılık davasının duruşma tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-26 10:30:00 -
Futbol dünyasının çalkalandığı dolandırıcılık davasının duruşma tarihi belli oldu

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki Şubesi'nde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli, 20 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Bankacı Seçil Erzan'ın "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken; diğer şüphelilerin 3 yıldan 65 yıla kadar hapisleri istendi.

41 AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma tarihi belirledi. Sanık Seçil Erzan ve 6 sanık, 20 Kasım tarihinde ilk hakim karşısına çıkacaklar. Mahkeme, müştekilere tebligat göndermeye başladı. 

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Yorumlar

Aaaaa

Burada gözden kaçan bir durum var bu kişiler bu parayı resmi olmayan yoldan veriyorlar yani gelirlerinden vergi vermeyecekler gayri resmi işler dönmüş. Bu paraları veren kişiler hakkındada soruşturma açılmalı. Bu banka müdürü bu kadar yüksek kar payını nasıl bir gayri resmi iş yapacaktıda verecekti. Dolandırılanlarda masum değil.
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