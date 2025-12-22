  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kooperatiflere 4,5 milyar kredi

Moskova'nın göbeğinde şiddetli patlama: Rus generale bombalı suikast!

Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmışlar! 25 kişi tutuklandı

Namluların gölgesinde kritik zirve! Güneydoğu Asya’da barış için son şans mı?

Kendi namusum kadar kefilim dediği ekipten kaçanları unuttu Özel hafızasını kaybetti! Dikkat et sen de kaçma!

Varank’ın bu konuşması CHP’lileri hoplattı! Savunma sanayisini bir de böyle dinleyin

Trump için yolun sonu mu? ABD Adalet Bakan yardımcısı her şeyi yayınlayacak

Soykırımcı İsrail yine mağduru oynadı! "Hepiniz İsrail'e gelin"

Ulusalcı emekli generallere 5 başlıkta 5 soru!

İstanbul’a 1 Saatlik Mesafeye taşınanlara 500 Bin TL Teşvik! Yunanistan Sınır köylerine yerleşene para dağıtıyor
Gündem Futbol dünyasında Ela depremi: Skandal Okan Burak'a uzandı
Gündem

Futbol dünyasında Ela depremi: Skandal Okan Burak'a uzandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye gündeminde deprem etkisine neden olan ve medya dünyasından spor camiasına sıçrayan Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Show TV’de yayınlanan 'Bu Sabah' programında açıklamalar yapan gazeteci Sevilay Yılman, tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen dosyada, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk’un da isminin geçtiğini ve ifadeye çağrılmasının beklendiğini dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının hemen ardından gelen bu açıklama, operasyonun kapsamının daha da genişleyebileceği yorumlarına neden oldu.

Canlı yayında edindiği kulis bilgilerini paylaşan Yılman, soruşturmanın kilit ismi olan Cebeci’nin ifadelerinin spor dünyasında deprem etkisi yaratabileceğine işaret etti. Rakip takım taraftarlarının yaşanan sürece sevinmemesi gerektiği uyarısında bulunan Yılman, durumun ciddiyetini 'Ela, başka kulüplere de bela olmuş' sözleriyle özetledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Ulke meksika kolombiya olmus bakan nerde suleymannsoylu sen bu ulkeye iki bakanliginda maftaya uyusturucu baronlarina tefeciye sokak cetelerini nasil topladin bjnlari vay hain seni vatan hainisin sen mhp uyusturucu baronlarini sen besliyorsun mafyayi sen koordine ediyorsun bu halki sennsoyduruyorsun hepinizin sonu geldi asrin lideri nerdesin ulke mesikaya donmus haberin yok mu senin burokratlarin nbu isin icinde

Kalafatçı

Okan ne iş papik mapik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23