Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası - Karşıyaka: 0 - Menemenspor: 1



İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu'nun rakibi oldu. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda 80. dakikada Menemenspor Hüseyin Çolak'ın attığı golle öne geçti. Müsabakayı 1-0 kazanan Menemenspor adını finale yazdırdı. Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada Altınordu ile Menemenspor arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da oynanacak.



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