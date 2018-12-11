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Futbol: 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

- Ümit Milli Takımı, eleme grubunda İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti

11 Aralık 2018 Salı 12:48
Futbol: 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve Ümit Milli Takım İdari Sorumlusu Fatih Can Günal'ın da yer aldığı kura çekiminin İsviçre'nin Nyon şehrinde yapıldığı ifade edildi.

Kuraya 3. torbadan giren Türkiye'nin 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleştiği belirtildi.


- Statü

Kura çekiminin ardından 8 grupta 6'şar, bir grupta ise 5 takım mücadele edecek.

Eleme maçları sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar, 2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Eleme gruplarından turnuvaya katılacak diğer takım ise grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

2021 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Macaristan ve Slovenya, şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.

18 Mart 2019'da başlayacak eleme maçları, 13 Ekim 2020'de tamamlanacak. Play-off müsabakaları ise 9-17 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:48
  1. 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
  2. Futbol
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