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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Moldova: 0 - Türkiye: 4

10 Eylül 2019 Salı 23:43
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri


Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita (Dk. 81 Ghecev), Suvorov (Dk. 75 Rozgoniuc), Ginsari (Dk. 68 Cemirtan), Sandu

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu), Cenk Tosun

Goller: Dk. 37 ve 79 Cenk Tosun, Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 88 Yusuf Yazıcı (Türkiye)


KİŞİNEV (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti.

57. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2.

64. dakikada Dorukhan Toköz, ara pasında topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Cenk'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Koşelev'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

79. dakikada Türkiye üçüncü golü buldu. Mehmet Zeki Çelik, sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun yatarak vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

88. dakikada A Milli Takım, skoru 4-0'a getirdi. Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı içinde yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-4.

A Milli Takım karşılaşmayı 4-0 kazandı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:43
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. Futbol
  3. Moldova
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