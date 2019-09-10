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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Moldova: 0 - Türkiye: 1 (İlk yarı)

10 Eylül 2019 Salı 22:43
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri


Stat: Zimbru

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Alberto Tegoni (İtalya)

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Gol: Dk. 37 Cenk Tosun (Türkiye)


KİŞİNEV (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, Moldova karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

20. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kale önünde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Koşelev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Sandu, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleye yönelen meşin yuvarlak, ceza sahasında Merih Demiral'ın kafasına çarparak yön değiştirdi ve üstten kornere çıktı.

37. dakikada Türkiye öne geçti. Dorukhan Toköz, savunmanın arkasına ara pasını gönderdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Cenk Tosun, kale alanına yöneldi. Topu ileri çıkan kaleci Koşelev'in üzerinden aşıran Cenk'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısını Türkiye 1-0 önde bitirdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:43
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. Futbol
  4. Moldova
  5. türkiye

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