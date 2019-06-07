Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma yapıldı



ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin üçüncü haftasının ilk gününde, 12 karşılaşma sona erdi. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma oynandı. Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, deplasmanda Faroe Adaları'nı Sergio Ramos, Jesus Navas, Teitur Gestsson (kendi kalesine) ve Jose Gaya'nın ağları sarsmasıyla 4-1 yendi. Ev sahibi ekibinin tek golünü, Klaemint Olsen kaydetti. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise Danimarka, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar şöyle:

- A Grubu: Çekya-Bulgaristan: 2-1 Karadağ-Kosova: 1-1

- B Grubu:

Ukrayna-Sırbistan: 5-0 Litvanya-Lüksemburg: 1-1

- D Grubu: Gürcistan-Cebelitarık: 3-0 Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

- F Grubu: Faroe Adaları-İspanya: 1-4 İsveç-Malta: 3-0 Norveç-Romanya: 2-2

- G Grubu: Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1 Avusturya-Slovenya: 1-0 Letonya-İsrail: 0-3

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