Savaş sonrası rota Türkiye'ye döndü: İstanbul Dubai'yi tahtından edecek

Atayık, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın yanında değerli maden fiyatlarında da oynaklığın arttığını ve savaşın sadece üç ülkeyle sınırlı kalmadığını, tüm Körfez ülkelerinin etkilendiğini belirtti. Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde yer alan bölge coğrafyasında izlediği tarafsız politika ve jeopolitik konumuyla güvenilir bir konuma yükseldiğini anlatan Atayık, "Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden savaş nedeniyle ürün tedarik edemeyen ülkeler, rotayı ülkemize çevirebilir. Son günlerde bunun işaretlerini de almaya başladık. Mevcut olgu, tüm sektörler gibi altın takı ve mücevherde de yeni fırsatları oluşturabilir." diye konuştu.