SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Savaş sonrası rota Türkiye'ye döndü: İstanbul Dubai'yi tahtından edecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Kuyumcular odası başkanı Mustafa Atayık, Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerin mücevher sektörünü olumsuz etkilemesinin dikkatleri İstanbul'a çekebileceğini belirtti.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Türkiye, özellikle İstanbul, sektördeki yüksek potansiyeli ve zengin tarihi birikimiyle kısa süre içerisinde Dubai’ye alternatif olabilir." dedi. Atayık, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş için en kısa zamanda ateşkesin sağlanması ve bölgede özlenen barış ikliminin oluşmasını temenni ederek, her şeye rağmen ticaretin de sürdüğüne dikkati çekti.

Atayık, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın yanında değerli maden fiyatlarında da oynaklığın arttığını ve savaşın sadece üç ülkeyle sınırlı kalmadığını, tüm Körfez ülkelerinin etkilendiğini belirtti. Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde yer alan bölge coğrafyasında izlediği tarafsız politika ve jeopolitik konumuyla güvenilir bir konuma yükseldiğini anlatan Atayık, "Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden savaş nedeniyle ürün tedarik edemeyen ülkeler, rotayı ülkemize çevirebilir. Son günlerde bunun işaretlerini de almaya başladık. Mevcut olgu, tüm sektörler gibi altın takı ve mücevherde de yeni fırsatları oluşturabilir." diye konuştu.

İSTANBUL, DUBAİ'YE ALTERNATİF OLABİLİR Atayık, Dubai'nin mücevherde hem Türkiye'nin önemli partneri olduğunu hem de dünya mücevher ticaretinin yüzde 20’sinden fazlasını tek başına karşıladığından bahsetti. Yaşanan olaylar sonrası Dubai'de mücevher pazarındaki işlemlerin sınırlı olarak yapılabildiğini vurgulayan Atayık, şunları kaydetti:

"Uçuşların azaltılmasının yanında ticaret için Dubai’ye ulaşımda ayrıca sorunlar var. Kısa süre içerisinde savaş bitse de Dubai’de yatırımcı için güven ortamının oluşması uzun zaman alabilir. Sektöre yönelik düzenlemelerin, sektörü rahatlatacak şekilde gözden geçirilmesi halinde Türk kuyumculuk sektörü için Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, yeni fırsatlar sunabilir. Türkiye, özellikle İstanbul, sektördeki yüksek potansiyeli ve zengin tarihi birikimiyle kısa süre içerisinde Dubai’ye alternatif olabilir. Savaş nedeniyle güvenli liman arayışına giren alıcılar için cazibe merkezi olabiliriz."

TÜRK KUYUMCULUĞU DUBAİ'NİN ROLÜNÜ HAKKIYLA YERİNE GETİREBİLİR Atayık, böyle bir fırsatın doğması halinde hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, sektörün bu tür kriz dönemlerinde çok hızla hareket edebilecek kaliteli insan birikimi ve know how’a sahip olduğunu söyledi. Türk kuyumculuğunun Dubai’nin üstlendiği kuyumculuktaki ticaret merkezi rolünü hakkıyla yerine getirebileceğine dikkati çeken Atayık, sektörün buna hazırlıklı olduğunu ancak beklenti ve taleplerinin de olduğunu dile getirdi.

SEKTÖR OLARAK MADE İN EU PROJESİ ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYORUZ İKO Başkanı Atayık, Türk kuyumculuk sektörü ve diğer sektörlerin önünde tarihi fırsat olabileceğine dikkati çekerek, "Gazi Meclisimizin yüzde 20 ÖTV konusundaki kararı Torba Yasa'dan çıkarması, 40 bin işletmeden oluşan tüm kuyumculuk sektörümüz adına memnuniyetle karşılanmıştır. Bu önemli kararın sektörün önde gelen pazarlama platformlarından biri olan İstanbul Mücevher Fuarı sürecinde alınması ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin Avrupa, Orta Doğu ve Asya merkezinde kuyumculuk ve mücevherat sektörünün merkezi olmasının getireceği avantajların yanı sıra sektör firmalarımızın gelişimini, pazar genişlemesini, kalitesini tescillemesini sağlayacak bu projenin de değerli olduğuna inanıyoruz. Made in EU projesiyle Türk kuyumculuk sektörü, AB pazarı içinde 'AB Üretim Zinciri' içinde yer alma avantajı, Avrupa markaları için 'Yakın Üretim Merkezi' olma fırsatı avantajı, Türk mücevheratının 'AB’de Algı ve Pazarlama gücünü' artırma avantajı ve Avrupa markalarıyla ortak üretim avantajı yakalayacaktır."/ kaynak: ekonomim

Mesut Sarp

He he Dubainin yatırımcılarının arkasında siyonist sermaya var. Onlarda ah bi fırsat çıksa da İstanbul'a bu yatırımları yapsak diye uygun bi zaman arıyorlardı...
