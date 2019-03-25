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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye: 4 - Moldova: 0

25 Mart 2019 Pazartesi 22:10
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 84 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk. 78 Efecan Karaca), Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp (Dk. 46 Turcan), Cebotaru, Graur, Ginsari (Dk. 73 Antoniuc), Ambros (Dk. 57 Nicolaescu)

Goller: Dk. 24 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 26 ve Dk. 53 Cenk Tosun, Dk. 70 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 64 Reabciuk, Dk. 65 Ionita (Moldova)


ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 yendi.

49. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Cenk Tosun'un, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

52. dakikada Rozgoniuc'un, Burak Yılmaz'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Sergii Boiko penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Kolesev, topu yatarak kornere çeldi. Aynı dakikada Deniz Türüç'ün sağ köşeden kullandığı korner atışında Cenk Tosun'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

66. dakikada Nicolaescu'nun pasında ceza sahasına içine giren Ginsari'nin sert şutunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

70. dakikada Türkiye farkı 4'e çıkardı. Sol kanattan kullanılan korner atışında savunmadan seken topu önünde bulan Deniz Türüç bekletmeden meşin yuvarlağı ceza alanına ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 4-0.

85. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda, kaleci Koselev topu çeldi.

90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Türkiye, karşılaşmayı 4-0 kazandı.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:10
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