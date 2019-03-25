0553 313 94 23

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye: 2 - Moldova: 0 (İlk yarı)

25 Mart 2019 Pazartesi 21:05
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Ginsari, Ambros

Goller: Dk. 24 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 26 Cenk Tosun (Türkiye)



ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye ile Moldova arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un içeri gönderdiği ortasında Moldovalı oyunca Carp'tan seken topu Hakan Çalhanoğlu röveşata ile içeri çevirdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Hakan Çalhanoğlu, taşıdığı topu sol kanattaki Burak Yılmaz'a iletti. Topla buluşan Burak'ın yerden ortasında Cenk Tosun, kaleci Koselev'in sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

30. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Moldova defansının arkasına sarkarak ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kaleci Koselev meşin yuvarlığı güçlükle kornere çeldi.

40. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında topla buluşan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Hakan Çalhanoğlu'na iletti. Moldova ceza alanı içine giren Hakan Çalhanoğlu'nun yerden pasında Burak Yılmaz'ın dokunamadığı top, auta gitti.

44. dakikada hızlı gelişen atakta Cenk Tosun'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, top direkten döndü.

45+2. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Koselev, topu çeldi. Daha sonra Hasan Ali Kaldırım'ın sol taraftan yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafasında yine kaleci Koselev'i topu kornere gönderdi.

A Milli Futbol Takımı, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:05
  1. A Milli Takım
  2. Eskişehir
  3. Futbol
  4. Moldova
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da çöken baraj
    1. Brezilya'da çöken baraj
    2. "CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok"
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı..
    5. Buteflika Cezayir devlet televizyonu..
    6. Jandarma Genel Komutanlığı ‘Dost’a..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. "Rusya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin..
    9. İstanbul’da tek teker üzerinde tehlike..
    10. Bakan Soylu: “İHA’lara yeni takılacak..
    11. Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı..
    12. (Trump'ın Golan kararı) Mahmud..
    13. "Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız"
    14. Hamas'tan işgalci İsrail'e sert uyarı:..
    15. İran'daki sel felaketinde can kaybı..
    16. "Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi..
    17. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    18. Hindistan'da internet en fazla Cammu..
    19. GÜNCELLEME - İsrail güçleri Gazze'yi..
    20. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı
    21. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası:..
    22. Rusya’dan Golan Tepeleri ile ilgili..
    23. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    24. Hamas Lideri İsmail Heniyye: "Golan..
    25. "Bu imzaya karşıyız, bunu kabul..
    26. Terör devleti İsrail iddia etti:..
    27. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    28. İngiltere'nin "Golan Tepeleri"..
    29. Filistin için kritik görüşme!
    30. İmamoğlu ile küçük kız arasında ilginç..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler