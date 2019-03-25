Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye: 2 - Moldova: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Ginsari, Ambros Goller: Dk. 24 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 26 Cenk Tosun (Türkiye)



ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye ile Moldova arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 24. dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un içeri gönderdiği ortasında Moldovalı oyunca Carp'tan seken topu Hakan Çalhanoğlu röveşata ile içeri çevirdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 26. dakikada Hakan Çalhanoğlu, taşıdığı topu sol kanattaki Burak Yılmaz'a iletti. Topla buluşan Burak'ın yerden ortasında Cenk Tosun, kaleci Koselev'in sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 30. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Moldova defansının arkasına sarkarak ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kaleci Koselev meşin yuvarlığı güçlükle kornere çeldi. 40. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında topla buluşan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Hakan Çalhanoğlu'na iletti. Moldova ceza alanı içine giren Hakan Çalhanoğlu'nun yerden pasında Burak Yılmaz'ın dokunamadığı top, auta gitti. 44. dakikada hızlı gelişen atakta Cenk Tosun'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, top direkten döndü. 45+2. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Koselev, topu çeldi. Daha sonra Hasan Ali Kaldırım'ın sol taraftan yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafasında yine kaleci Koselev'i topu kornere gönderdi. A Milli Futbol Takımı, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

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