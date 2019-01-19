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Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası

- Türkiye A: 2 - İspanya: 0- Milli takım, turnuvayı şampiyon tamamladı

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:45
Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası


İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'nın final maçında İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye A, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada Türkiye A, final maçında İspanya ile Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan müsabakayı, 60 ve 71. dakikalarda Ömer Faruk Beyaz'ın kaydettiği gollerle 2-0 kazanarak, şampiyonluğa ulaştı.

İspanya'da kaleci Alejandro Iturbe Encabo, 57. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


- Türkiye'nin 9. şampiyonluğu


Bora Öztürk Turnuvası ismiyle ilk kez 1999 yılında oynanan, 2002'den itibaren de Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonda Türkiye, 9. kez şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada Türkiye dışında, Fransa 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu.

Türkiye ile İspanya'nın 2007'de karşılaştığı final mücadelesini de ay-yıldızlılar 1-0 kazanmıştı.


- Üçüncülük İngiltere'nin


Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde İngiltere ile Rusya, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda karşılaştı.

Normal süresi 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran İngiltere, üçüncülüğü elde etti.


- Ödül töreni


Final maçı sonrası ödül töreni gerçekleştirildi.

Organizasyonu ilk 3'te tamamlayan takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Türkiye'nin kupasını, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte verdi.

Ayrıca, en centilmen takım ödülünü İngiltere, final maçının en değerli oyuncusu ödülünü ise Türkiye A'dan Ömer Faruk Beyaz alırken, turnuvanın gol kralı ise İngiltere'den Liam Delap oldu.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:45
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