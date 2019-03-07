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Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

- Portekiz'de 20-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi, milli takımın aday kadrosu belli oldu

07 Mart 2019 Perşembe 17:29
Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur


İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 20-26 Mart tarihlerinde Portekiz'de katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Mart Salı günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Fenerbahçe), Doğukan Özkan (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Altınordu).

Defans: Cemali Sertel (Eskişehirspor), Görkem Can (Schalke 04), İsmail Çokçalış (Karacabey Belediyespor), Mert Çelik (Medipol Başakşehir), Onur Taha Takır (Niğde Anadolu), Şahan Akyüz (Altınordu), Süleyman Luş (Galatasaray)

Orta Saha: Abdussamed Karnuçu (Galatasaray), Atalay Babacan (Galatasaray), Berkin Taşkın (Altınordu), Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Okan Mete Yılmaz (VFL Bochum), Recep Gül (Galatasaray), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Umut Güneş (VFB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray).

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VFL Bochum), Yusuf Mert Tunç (Fenerbahçe).


- Maç programı


Genç millilerin turnuvadaki maç programı şöyle:

20 Mart Çarşamba:

17.00 Türkiye-İskoçya (Dr. Machado Matos)

23 Mart Cumartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye (Estadio Capital Movel)

26 Mart Salı:

19.15 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Türkiye (Estadio Cidade de Barcelos)


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:29
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