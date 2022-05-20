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Ekonomi Furkan Metin kimdir? TÜİK Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı hangi görevlerde bulundu?
Ekonomi

Furkan Metin kimdir? TÜİK Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı hangi görevlerde bulundu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nda görev değişimi yaşandı. Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş görevden alındı, yerine Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi. Peki Furkan Metin kimdir? Furkan Metin hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2022-05-20 14:05:00 - 2022-05-20 14:06:24
Furkan Metin kimdir? TÜİK Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı hangi görevlerde bulundu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi.

Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi. Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.  Dr. Furkan Metin hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamadı.

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