Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı NBA’de Sixers ile sözleşmesi sona eren Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

NBA’de Sixers ile sözleşmesi sona eren Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz yeni sezonda da NBA’de boy gösterecek. Sixers ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Türk oyuncu, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Korkmaz, geçtiğimiz sezon 48 maçta görev alırken, 5.8 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalama performansı sergilelemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.