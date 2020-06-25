Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davanın duruşması görüldü

ADANA (AA) - Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı tutuksuz 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen celse tahliye edilen vakfın kurucu genel başkanı Kuytul katılmadı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarının geldiği duruşmada, vakfın burs verdiği 15 üniversite öğrencisi tanık olarak dinlendi.

Tanıklardan H.K, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördüğünü ve okulu 2 yıl uzattığını, vakıftan da aylık 200 lira burs aldığını belirtti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Niye okulu uzattınız? Maddi durumunuz da iyi değilmiş, burs da almışsınız, neden 4 yılda bitirmediniz? Burs veren vakıflar okulu uzatanların bursunu kesiyor. Sana nasıl verdiler?" diye sorması üzerine tanık, "Hatırlamıyorum" cevabını verdi.

Tanık M.Y.B. de ÇÜ Tıp Fakültesinde eğitim görürken Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne geçiş yaptığını, önce aylık 100, daha sonra 200 lira burs aldığı vakfın sohbetlerine gönüllü olarak katıldığını dile getirdi.

Daha sonra söz hakkı verilen sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum, kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, Kuytul bir süre tutuklu yargılanmıştı.