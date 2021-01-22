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Gündem Fünyenin ucundaki hayatlar: İlk hatan son hatan olur
Gündem

Fünyenin ucundaki hayatlar: İlk hatan son hatan olur

Hendek ve barikat olayları, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da görev yapan bomba imha uzmanları, terör örgütlerinin kullandığı patlayıcı düzeneklere karşı "İlk hatan son hatan olur" prensibiyle titizlikle müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:51:00 -
Fünyenin ucundaki hayatlar: İlk hatan son hatan olur

Hayatları fünyenin ucunda olan bomba uzmanları, vatandaşların güvenliği için patlayıcı düzenekleri ölümle kalım arasındaki ince çizgide etkisiz hale getiriyor.

Bombanın cinsi, terör örgütlerini ele veriyor

Patlayıcı tespitinde bomba köpeği ve bomba robotlarını da kullanan uzmanlar, patlayıcının cinsinden kullanılan pile, lehimden kullanılan silikon ve kablolara kadar birçok detaydan düzeneğin hangi terör örgütünce yapıldığını da belirleyebiliyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, dün şüpheli araçta eğitimli köpekle arama ve şüpheli çantanın fünyeyle imha edilmesi tatbikatı yaptı.

Şüpheli araçta bomba köpeğiyle arama yapan eğitimli köpek, araçta bomba tespit ederek oturup ‘pasif tepki’ verdi.

Uzmanları daha sonra boş bir araziye bırakılan şüpheli çantayla ilgili tatbikatta da robotla ön inceleme yaptı. Çantanın dolu olduğunun tespit edilmesi üzerine bomba uzmanı, özel kıyafetle şüpheli çantaya fünye yerleştirip kontrollü şekilde patlattı.

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