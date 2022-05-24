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Aktüel Fulya Zenginer doğum yaptı mı? Fulya Zenginer bebeğinin ismi nedir?
Aktüel

Fulya Zenginer doğum yaptı mı? Fulya Zenginer bebeğinin ismi nedir?

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile hayatlarını birleştiren evine giren oyuncu Fulya Zenginer’i annelik heyecanı sarmıştı. Fulya Zenginer hayranları Fulya Zenginer doğum yaptı mı? Fulya Zenginer oğlunun ismi nedir? sorularını sormaktaydı. Fulya Zenginer doğumuna ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:33:00 - 2022-05-24 15:35:51
Fulya Zenginer doğum yaptı mı? Fulya Zenginer bebeğinin ismi nedir?

Fulya Zenginer, önceki gün doğum yaparak oğlu Milan’ı kucağına aldı. Zenginer sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Zorlu sürecin ardından güneşimiz doğdu" dedi. Doğum sonrası Zenginer’in ve üç kilo 525 gram olarak dünyaya gelen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zenginer ve grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren 2019 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti.

Fulya Zenginer kimdir? 

Fulya Zenginer Evren, 21 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu. İlk uzun soluklu oyunculuk tecrübesini İki Aile dizisinde İclal Aydın'ın oynadığı Eda karakterinin gençliği rolünü oynadı. 2008-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde oynadığı Yeliz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 2012 yılında Sağ Salim filminde Nihal karakteriyle başrolde yer aldı. 2013 yılında El Cin isimli korku filminde de yer alan Zenginer, 2012-2014 yılları arasında atv'den Show TV'ye transfer olan Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakteriyle yine başrol oynadı. 2019 yılında ressam Kuntay Tarık Evren ile dünya evine girmişti. 

 

 

 

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