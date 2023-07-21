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Aktüel Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti
Aktüel

Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti

Yeniakit Publisher
2023-07-21 22:19:00 - 2023-07-21 22:46:04
Fulya Öztürk Umre yaptı, o hali gündeme oturdu! Bakın masraflarını kim karşıladı? İlan etti

Umre fotoğrafı gündeme oturan Fulya Öztürk sosyal medya üzerinden adeta linç edildi. Gazeteci Fulya Öztürk sessizliğini bozarak isyan etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu ziyaretini izlemek için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, eleştirilen "Umre" fotoğrafıyla ilgili arka arkaya açıklamalar yaptı. Fulya Öztürk'ün masraflarını kim ödedi merak edildi. CNN Türk'ten açıklama gecikmedi... İşte açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu takip eden gazetecilerden Fulya Öztürk'ün Umre yapması bazı kesimlerce eleştiri konusu oldu. İddialara açıklık getiren Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı, Öztürk'ün masraflarının kurum tarafından karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisinde umre yapan Fulya Öztürk, gezinin önüne geçti.

Kabe önünden paylaştığı fotoğraf sonrası hakkında sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk sitesinde "Bir gazeteciyi linç etmenin dayanılmaz hafifliği" başlıklı yazısında iddialara ilişkin açıklama yaptı:

"Harcamaları bağlı oldukları kurumlar tarafından karşılanıyor"
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"Ey medya dünyasının sözüm ona duyarlı bireyleri! İçiniz rahat olsun. Fulya Öztürk vergilerinizle umre yapmadı. Çünkü kendisinin, konaklama başta olmak üzere seyahatte yaptığı tüm masraflarını CNN TÜRK karşıladı.

Size bir sır vereyim; bu tarz seyahatlere katılan tüm gazetecilerin masrafları kendi kurumları tarafından ödeniyor. Harcamaları bağlı oldukları kurumlar tarafından karşılanıyor. Tıpkı Fulya Öztürk gibi. Ama siz zaten bunu biliyorsunuz değil mi?

Peki bunu bile bile neden bir meslektaşınızı linç etmek ve ettirmek istiyorsunuz? Amacınız gerçekten gazetecilik yapmak veya bir hakkı savunmak mı?

Yoksa tek meseleniz Fulya Öztürk’ün Cumhurbaşkanı’nın uçağına binmesi mi? Bu sorular uzar gider. Umarım bu yazıdan sonra bir aydınlanma (!) yaşarsınız."

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