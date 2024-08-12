Fulya Öztürk PKK’nın inine girdi Kuzey Irak'ta ele geçirilen mağarayı görüntüledi

Türkiye'nin terörle mücadelesi sınır ötesinde tüm kararlılığıyla sürüyor.

Bu kapsamda hain PKK'lıların yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki noktalar kahraman Mehmetçik tarafından tek tek temizleniyor.

Bölgede 'kilit kapanıyor' mottosuyla devam eden operasyonlar Zap ve Metina'da yoğunlaştı.

Bu iki bölgede PKK'lıların yuvalandığı inler tek tek imha ediliyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

FULYA ÖZTÜRK PKK MAĞARASINI GÖRÜNTÜLEDİ

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, ekibiyle bölgede ele geçirilen PKK mağaralarından birini görüntüledi.

4 girişli ve birbirine bağlı odacıklardan oluşan mağaralara sürünerek girerek ilerleyen Öztürk, mağarayı ayrıntılarıyla anlattı.

"FARE GİBİ BURALARDA YAŞIYORLARDI"

Daracık bir girişten güçlükle askerlerin yardımıyla mağaraya giren Öztürk o anlarda "İşte fare gibi buralara saklanıyorlardı. Mehmetçik onları görmüyor sanıyorlardı. Bir mağara oluşturmuşlar tünel oluşturmuşlar. Böyle bir yerde yaşamayı tercih eden bir terör örgütü var işte inlerine gömüyor Mehmetçik. Her yere giriyor Mehmetçik. Mehmetçiğimiz bu mağaradaki pusu ve bombaları temizledi. Epey uzun bir tünelden oluşuyor mağara. Tünelin birçok noktasında odacıklar var." ifadelerini kullandı.

Yerden 2 bin metre yükseklikte ve 3 girişi Mehmetçik tarafından hava harekatıyla kapatılan mağarada PKK'lıların yaşam alanlarını inceleyen Öztürk, şahit oldukalarını CNN Türk yayınında tekrar izleyicilerle paylaştı.

"GİT GİT BİTMİYOR BİR SÜRÜ ODACIK YAPMIŞLAR"

Öztürk şöyle konuştu:

"Birkaç yıl öncesine kadar imkansız bir şeydi buralara gitmek. Operasyonlar devam ediyor 30 km derine inilmiş. Kilit kapanıyor deniliyor ya kapanıyor o kilit kapana kapana iniliyor.

Bizim bulunduğumuz yer yerden 2000 metre yukarıda girişi küçücük bir mağaza. Git gir bitmiyor bir sürü odacık yapmışlar.

Bizim girdiğimiz katlı değil uzun bir tüneldi.

"BACAKLARIM YARA BERE İÇİNDE DÖNDÜM"

Bu tünelik 4 giriş çıkışı varmış. Çok bölgeye gittim dönerken yara bere içinde bacaklarım yara içinde döndüm.

Mutfak var tuvalet var. 2 bin metre yüksekteyiz. Ordadaki kayaları oya oya yapmışlar. Süründüm burada bacaklarım yara bere içinde. Askerlerimiz bize yol gösterdi.

Tek bir giriş gösteriyoruz. Mehmetçik 4 girişi hava hareketi ile kapatıyor.

"ÇIKTIKTAN SONRA BAYILDIM"

Çıktıktan sonra bayıldım. Kimseye söylemedim ama 4-5 dakikada beni kendime getirdiler. Mahvoldum. Askerimiz maşallah yılmaz ve yıkılmaz.