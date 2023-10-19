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Gündem Fulya Öztürk dehşete düştüren o anları böyle anlattı: İsrail'de Gazze sınırında, oraya roket attı!
Gündem

Fulya Öztürk dehşete düştüren o anları böyle anlattı: İsrail'de Gazze sınırında, oraya roket attı!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 16:39:00 - 2023-10-19 16:58:46
Fulya Öztürk dehşete düştüren o anları böyle anlattı: İsrail'de Gazze sınırında, oraya roket attı!

Daha güvenli yerlerde yayın yapmaya çalışıyoruz ama zaman zaman sığınağa girip yayın gerçekleştiriyoruz DİYEREK AKTARDI: İsrail'de Gazze sınırında son durumu aktarırken gazetecilerin bulunduğu yakın bir noktaya roket atıldı

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 785’e yükselirken, saldırılarda 600 çocuğun enkaz altında kaldığı açıklandı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail'de Gazze sınırında son durumu aktarırken gazetecilerin bulunduğu yakın bir noktaya roket atıldı. Fulya Öztürk o anları anlatırken, 'Bölgede tansiyon çok yükseldi. Havanın atıldığını düşüyoruz. Çok şiddetli bir patlama oldu. Biz hemen daha korunaklı menzile eğildik.' dedi.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar 13’üncü gününde devam ediyor.

Fulya Öztürk Gazze sınırındaki sıcak dakikaları şu sözlerle aktardı:

Çok yakınımıza bir havan topu düştü. Zaten bunu günlerdir burada yaşıyoruz görüyoruz. Siren seslerini, patlamaları. Demir Kubbe hepsini yakalayamıyor. Zannediyorum havan topu düştü. Yanlış bilgi de vermek istemiyoruz. Gazze'yi en yakın yerden gördüğümüz noktadayız.

Daha güvenli yerlerde yayın yapmaya çalışıyoruz ama zaman zaman sığınağa girip yayın gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir kaç dakika önce Gazze şeridinden buraya 2 tane ses duyuldu. Havanın atıldığını düşüyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok şiddetli bir patlama oldu. Biz hemen daha korunaklı menzile eğildik. Bu saldırı gerçekleşmeden önce Aşkelon'a bir füze atıldı. Alarm verilmişti. Bu bilgileri aktarıyordum. Tansiyon hiç düşmüyor. Saldırılar devam ediyor.

Şu an oraya ambulans gidiyor. Orası boşaltılmıştı. 200 binden fazla insanın yaşadığı bölgeydi. Burası askeri alan ilan edilmişti. Eğer kara harekatı başlanırsa buradan başlanacağı tahmin ediliyor.

Çok yakınımızda çatışma sesleri geliyor.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırıları büyük yıkımlara neden olurken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 3 bin 785’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin bin 524’ünün çocuk, bininin kadın ve 120’sinin yaşlı olduğu belirtilirken 12 bin 493 yaralının 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde enkaz altında kalan bin 300 kişiden 600’ünün çocuk olduğunu ifade ederek, “Bakanlık, enkaz altında kalanların olduğuna inanıyor. Ancak, süren hava saldırıları ve yetersiz kapasite nedeniyle onlara ulaşmak ciddi şekilde zor” dedi.

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