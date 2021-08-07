Fulya Öztürk canlı yayında çılgına döndü! Tokat gibi sözler

Türkiye'de günlerdir yangın söndürme çalışmalarında fedakarca görev yapan Azerbaycan itfaiye güçlerine kendini bilmez bir estetisyenden çirkin sözler geldi! O sözlere en sert tepki ise başarılı haberci Fulya Öztürk'ten geldi.

Ünlülerin estetik doktoru olarak bilinen Nüket Eroğlu, Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek veren Azerbaycan askerlerine çirkin sözler sarf etti.

Sosyal medyada yayınladığı videoda "Azerbaycanlı askerler gelmiş, benim topraklarımda geziyor, ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu'nun kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen askerleri adeta Yunan askeri gibi göstermesine çok sert tepkiler geldi.

Ünlü estetisyen ise vatandaşlar tarafından kendisine yönelik çok ağır yorumlar yapılması üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

"Beni arasın ders vereceğim"

Nüket Eroğlu'na en sert tepkiyi veren isimlerin başında ise FOX TV'de "Fulya ile Umudun Olsun" programını sunan başarılı haberci Fulya Öztürk geldi.

Yayın sırasında Nüket Eroğlu'na seslenen Fulya Öztürk, estetisyenin "İhbar hattından" aramasını ve kendisine ulaşmasını istedi.

Eroğlu hakkında ağır ifadeler kullanan Öztürk şunları söyledi;

"Var ya, şurama bıçak saplandı! Adamlar yangın söndürmeye geldi, canı pahasına mücadele ediyor. Tarih bilmiyorsan, ihbar hattımız var bir ara, ben sana bir tarih dersi vereyim önce onu söyleyeyim. Ne idüğü belirsiz dediğin, bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, bilir misin bilmem; "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir" demiştir Mustafa Kemal Paşamız... Sen eğer bilmiyorsan direkt beni arayabilirsin, ben sana tarih dersini gerçekten verebilirim."