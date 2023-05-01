Fulham'ı deviren City zirvede

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta lider Arsenal'i yenen ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Manchester City, deplasmanda Fulham'ı da devirerek maç eksiği olmasına rağmen Arsenal'i liderlik koltuğundan indirmeyi başardı.

Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Haaland ve 36. dakikada Julian Alvarez attı. Fulham'ın tek golü 15. dakikada Carlos Vinicius'tan geldi.

Zirveye yerleştiler

Fulham deplasmanından da 3 puanla dönen City, bu sonucun ardından 76 puana yükseldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, maç eksiği olmasına rağmen Arsenal'i geçerek liderliğe yükseldi. Fulham ise 45 puanda kaldı. Manchester City, gelecek hafta sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Fulham, Liverpool deplasmanına konuk olacak.

Haaland rekor kırdı

City'nin yıldızı Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole ve Alan Shearer'ın paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti. Bu sezon ilk defa giydiği Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 44. maçına çıkan 22 yaşındaki Haaland, 50. golüne imza atarak tarihe geçti.

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