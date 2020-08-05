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Spor

Fulham yeniden Premier Lig'de!

İngiltere Championship Play-off finalinde Brentford ile Fulham, Wembley'de karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren maçı uzatmalarda 2-1 kazanan Fulham, 1 sezon aradan sonra Premier Lig'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 05:14:00 -
Fulham yeniden Premier Lig'de!

Fulham'ın gollerini 105 ve 117. dakikalarda Jor Bryan atarken Brentford'un sayısını 120+4'te Henrik Dalsgaard kaydetti.

Bu sonucun ardından Fulham, Leeds United ve West Bromwich Albion'un ardından Premier Lig'e yükselen son takım olurken Brentford art arda 9. Play-off'tan çıkamamış oldu.

Seri'nin bonservisi Fulham'da

Galatasaray'da sezonu kiralık geçiren ve Sarı-kırmızılıların yeniden kiralamak istediği Jean-Michael Seri'nin bonservisi Fulham'da bulunuyor.

 

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