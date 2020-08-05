  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu

İngiltere Championship play-off final maçında Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:17:00 -
Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı.

İki Londra ekibinin mücadelesinde Fulham, uzatma devrelerine giden maçın 105. ve 117. dakikalarında Joe Bryan'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Brentford'un 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard'ın golüyle farkı bire indirdiği maç bu skorla tamamlandı.

Londra ekibi Fulham, bu skorla, 1 yıl aranın ardından Premier Lig'de yeniden mücadele etme şansı elde etti.

Championship'te sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Leeds United ve West Bromwich Albion doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı