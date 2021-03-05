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Spor Fulham kendi kalesine gol atınca Tottenham kazandı
Spor

Fulham kendi kalesine gol atınca Tottenham kazandı

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Tosin Adarabioyo'nun kendi kalesine attığı golle Fulham'ı derbide 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 02:43:00 -
Fulham kendi kalesine gol atınca Tottenham kazandı

Premier Lig'de Tottenham, Londra derbisinde Fulham'a konuk oldu.

19. dakikada Tosin Adarabioyo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Tottenham maçın sonuna kadar skoru korumayı başardı. Sahadan tek gollü galibiyetle ayrılan Tottenham nefes aldı. Tehlike bölgesindeki Fulham ise bir darbe daha aldı.

Tottenham aldığı galibiyetin ardından puanını 42'ye yükselterek haftayı 8. sırada tamamladı. 23 puanda kalan Fulham ise 18. sırada yer alıyor.

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