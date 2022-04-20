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Spor Fulham kaçıncı ligde? Fulham hangi ülkenin takımı, ne zaman kuruldu, Fulham oyuncu kadrosunda kimler var?
Spor

Fulham kaçıncı ligde? Fulham hangi ülkenin takımı, ne zaman kuruldu, Fulham oyuncu kadrosunda kimler var?

İngiltere Championship'in 43'üncü haftasında Fulham sahasında Preston North End'i konuk etti. Preston North End'i 3-0 yenen Fulham, Premier Lig'e yükselen ilk taktı oldu. Fulham, 2021 2022 sezonuda Premier Lig'de elde ettiği 28 puanla küme düşmüştü. Peki Fulham hangi ülkenin takımı, ne zaman kuruldu, Fulham oyunu kadrosunda kimler var?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:07:00 - 2022-04-20 14:09:37
Fulham kaçıncı ligde? Fulham hangi ülkenin takımı, ne zaman kuruldu, Fulham oyuncu kadrosunda kimler var?

Fulham FC 1879'da kurulan İngiliz futbol kulübüdür. Premier League'de mücadele eden ve maçlarını 25.678 kişilik Craven Cottage'ta oynayan Fulham, siyah-beyaz renklere sahiptir.

Fulham, Premier Lig 2008-2009 sezonunu 7.sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiştir. İlk Avrupa kupası macerasında Roma, Basel ve CSKA Sofya'nın bulunduğu E grubunu Roma'nın ardından 2. sırada bitirmiştir. Daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk, Juventus, Wolfsburg ve Hamburg gibi önemli takımları eleyerek finale kadar yükselmiştir. Finalde ise Atlético Madrid'e normal süresi 1-1 biten maçta, uzatmalarda 2-1 yenilerek kupayı kazanamamıştır.

İlk Avrupa kupası macerası olmasına rağmen, ilk sezonunu oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk final oynayan 2 takımdan biri olarak tarihe geçmiştir.

Fulham oyuncuları kimler?

Fulham oyuncu kadrosu şunlardır:

Marcus Bettinelli

Denis Odoi

Alfie Mawson

Kevin McDonald

Neeskens Kebano

Stefan Johansen

Aleksandar Mitrović

Tom Cairney (kaptan)[3]

Marek Rodák

Tim Ream

Bobby Decordova-Reid (Cardiff'den kiralık)

Harry Arter (Bournemouth'dan kiralık)

Ivan Cavaleiro (Wolverhampton'dan kiralık)

Maxime Le Marchand

Harrison Reed (Southampton'dan kiralık)

Cyrus Christie

Joe Bryan

Anthony Knockaert (Brighton & Hove Albion'dan kiralık)

Josh Onomah

Magnus Norman

Steven Sessegnon

Ibrahima Cissé

Aboubakar Kamara

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