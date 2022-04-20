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Spor Fulham bitime 4 hafta kala Premier Lig'i garantiledi
Spor

Fulham bitime 4 hafta kala Premier Lig'i garantiledi

İngiltere Championship'in 43'üncü haftasında sahasında Preston North End'i 3-0 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 01:14:00 -
Fulham bitime 4 hafta kala Premier Lig'i garantiledi

İngiltere Championship'in 43'üncü haftasında Fulham sahasında Preston North End'i konuk etti.

Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip; 9 ve 31'inci dakikalarda Mitrovic ile 34'üncü dakikada Carvalho'nun bulduğu gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Fulham, üçüncü sıra ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartarak bitime 3 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Fulham, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 maç sonrasında topladığı 28 puanla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı.

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