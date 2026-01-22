Fukuşima’dan 14 yıl sonra nükleer dönüş: Japonya dünyanın en büyük santralini yeniden devreye aldı

Japonya’nın Niigata eyaletinde yer alan ve 7 reaktörden oluşan Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, yaklaşık 14 yıllık aranın ardından kısmi olarak yeniden hizmete girdi. Toplam 8 bin 212 MW kurulu güce sahip tesisin, 2011’deki Fukuşima Daiichi nükleer kazasından kısa süre sonra tamamen kapatıldığı biliniyor. Santralin 1.360 MW kapasiteli 6’ncı reaktörü, planlanandan bir gün gecikmeyle elektrik üretimine başladı.

TEPCO Fukuşima’dan sonra ilk kez santral açtı

Santral işletmecisi Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Mart 2012’de yapılan periyodik bakımdan bu yana güvenlik endişeleri nedeniyle devre dışı tutulan 6’ncı reaktörün Japonya saatiyle 19.00 itibarıyla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte TEPCO, Fukuşima Daiichi faciasından bu yana ilk kez bir nükleer santrali tekrar devreye almış oldu.

Tam ticari üretim için tarih netleşti

Yetkililer, reaktörün önümüzdeki hafta kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 seviyesine çıkarılacağını, ardından kısa süreli durdurularak ek güvenlik kontrollerinin yapılacağını açıkladı. Şubat ayının sonlarına doğru ise santralin tam ticari üretime geçmesi planlanıyor. Öte yandan santralin yeniden açılışı, kontrol çubuklarına bağlı güvenlik alarmlarında tespit edilen sorunlar nedeniyle bir gün ertelenmiş, gerekli düzenlemelerin ardından üretime başlanmıştı.