Fuhuşa aracılık ederken enselendiler! 5 tutuklama

Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla Adıyaman, Gaziantep ve Antalya'da gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.S, M.Ö, S.İ, M.İ. ve Z.K. tutuklandı. Diğer zanlılar N.A. ve A.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman merkezli 3 ilde, 11 Aralık'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 kişi gözaltına alınmış, 45 kişiye idari para cezası uygulanmıştı.