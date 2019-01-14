Fuhuş şüphelisi, gazetecileri soyunmakla tehdit etti
Sivas'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4’ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit etti.14 Ocak 2019 Pazartesi 16:57
Sivas’ta fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ettikleri ve yer temin ettikleri tespit edilen 4’ü kadın 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Polis kontrolünde adliyeye çıkartılan 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederken, içlerin birisi gazetecileri soyunmakla tehdit etti.
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