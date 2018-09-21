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Fuhuş çetesi 'dayak timi' oluşturmuş

Adana'da emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla çökertilen fuhuş çetesinin, fuhuş yaptırılan kadınlara zorluk çıkaranları oluşturdukları 'dayak timleri' ile dövdürdükleri ortaya çıktı.

21 Eylül 2018 Cuma 09:42
Fuhuş çetesi 'dayak timi' oluşturmuş

Adana’da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ev hapsi, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, 18 Eylül’de fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan sorgulamalarda çetenin, “dayak timi” kurarak fuhuş yaptırılan kadınlara zorluk çıkaranları S.O, Ş.T. ve S.B’ye dövdürdüğü belirlendi.

Çete üyelerinin 12 kadına fuhuş yaptırdığı, anlaştıkları kişilerin arabalarına binen kadınları ise kaçmamaları için motosikletle takip ettikleri tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan çete lideri olduğu iddia edilen M.Y’nin de arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 4'ü ev hapsi, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS, KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ TAKİP YAPMIŞTI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından 18 Eylül’de merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde kadınlara fuhuş yaptıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelileri “drone”un yanı sıra belediye temizlik görevlisi ve atık kağıt toplayıcısı gibi takip edilen polis, zanlıların aralarındaki telefon görüşmelerinde polis için "emmi", müşteriler için "ekmek" parolasını kullandıkları tespit edilmişti.

Şüphelilerin, Beyazevler Mahallesi'ndeki boş arazide fuhuş yaptırdığı, bölgede fuhuş yapmak isteyenlerden de komisyon aldığı ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 09:42
  1. Adana
  2. fuhuş operasyonu
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
  4. dayak timi
  5. Ahlak Büro Amirliği

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