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Fuat Sezgin Hocanın anısına hatıra ormanı

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Çatalca’da hatıra ormanı oluşturuldu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:20
Fuat Sezgin Hocanın anısına hatıra ormanı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi üzerine ilk etkinlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Çatalca’da hatıra ormanı oluşturuldu.

İslam Tarihi, İslam Bilim ve Teknolojileri alanında önemli araştırmalara imza atan ve ardında büyük bir kültür hazinesini miras bırakan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018 tarihinde vefat etmişti. 2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edildi. Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle anılacak Sezgin için ilk etkinlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirildi.

İBB Gençlik Meclisi üyelerinin katılımıyla Çatalca’nın Bahşayiş Köyü’nde “Prof. Dr. Fuat Sezgin Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Yaklaşık 18 dönüm arazide 600 fidan toprakla buluştu.

Ayrıca İBB Gençlik Meclisi bünyesinde kurulan özel çalışma grubu tarafından, Fuat Sezgin’in çalışmalarını dünyaya anlatmak amacıyla 70’ten fazla ülkede ve Birleşmiş Milletler çatısı altında özel faaliyetler yürütülecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:20
  1. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
  2. Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin
  5. hatıra ormanı
  6. İslam Tarihi
  7. İslam Bilim ve Teknolojileri
  8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi
  9. İBB Gençlik Meclisi
  10. Prof. Dr. Fuat Sezgin Hatıra Ormanı
  11. Fuat Sezgin
  12. Birleşmiş Milletler

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