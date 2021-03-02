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Siyaset Fuat Oktay'dan "Yeşilay Haftası" paylaşımı
Siyaset

Fuat Oktay'dan "Yeşilay Haftası" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yeşilay Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oktay paylaşımında "Ağına düşürdüğü bireylerin gerek beden gerekse ruh sağlığını tahrip eden ve özellikle gençlerimiz için büyük tehlike arz eden bağımlılık illetinin her çeşidiyle etkin bir şekilde mücadele etmekte kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:25:00 -
Fuat Oktay'dan "Yeşilay Haftası" paylaşımı

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sağlık, afiyet dolu günler, mutlu ve umutlu yarınlar için tüm kötü alışkanlıklara hep birlikte 'dur' diyelim." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu ile bağımlılığın her türlüsü ile artık daha etkin mücadele edildiğini belirten Fuat Oktay, "Ağına düşürdüğü bireylerin gerek beden gerekse ruh sağlığını tahrip eden ve özellikle gençlerimiz için büyük tehlike arz eden bağımlılık illetinin her çeşidiyle etkin bir şekilde mücadele etmekte kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddeler ile dijital bağımlılık, kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar konusunda azami duyarlılık gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bağımlılığın azı çoğu, önemlisi önemsizi yok! Topkeyun bir bilinç ve mücadele ruhuyla bugün Yeşilay Haftası'nda, yeni bir başlangıç yapalım ve zararlı alışkanlıkların kökünü kazıyacak adımları atalım." çağrısında bulundu.

Mesajında, bağımlılıkla mücadelede gelinen durumun yer aldığı bir grafik de paylaşan Oktay, şunları kaydetti:

"ALO 171 Sigarayı Bırakma Danışma Hattı günlük ortalama 4 bin çağrı karşılamaktadır. 2020 yılında takibi yapılan kişilerin yüzde 25'i Danışma Hattı desteği ile sigarayı bırakmıştır.

Sigara Bırakma Polikliniklerinde 2010 yılından bu yana 2 milyon 999 bin 906 muayene yapılmış, 1 milyon 196 bin 181 vatandaşımız ücretsiz olarak sağlanan ilaçlardan faydalanmıştır.

2014 yılında yapılan TÜİK Türkiye Sağlık Araştırmasında 15 yaş ve üzeri nüfusta tütün ürünü kullanım oranı yüzde 32,5 iken, 2019'dan itibaren bu oran düşme eğilimine girerek yüzde 31,4'e gerilemiştir.

Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerdeki yüksek artış hızı kontrol altına alınmış, 2013 yılından 2014 yılına geçişte ölüm sayılarında yüzde 114,2'lik artış yaşanırken, 2018'den 2019'a geçişte yüzde 47'lik azalma sağlanmıştır.

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı 8 Temmuz 2015'de hizmete açılmış, bugüne kadar 291 bin 403 çağrı karşılanmıştır."

 

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