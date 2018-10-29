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Fuat Oktay'dan yeni havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul’da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:05
Fuat Oktay'dan yeni havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"95. Kuruluş yıl dönümünde cumhuriyetimize İstanbul'da yeni bir havalimanı hediye ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize yeni eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesini yapan Fuat Oktay, havayolu taşımacılığının en önemli merkezi haline gelecek havalimanının İstanbul'a, Türkiye'ye ve ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:05
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. İstanbul Yeni Havalimanı

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