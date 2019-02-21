Fuat Oktay'dan sert açıklama! "Adaylık nasip olmayınca sırtını dönüp gidenler..."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir." dedi.21 Şubat 2019 Perşembe 17:08
Yerel seçimlerde adaylık konusu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir." dedi.
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