Fuat Oktay'dan öğrencileri heyecanlandıran paylaşım: Bir sonraki zil okullarda çalacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler için mesaj yayımladı. Oktay, mesajında "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve bugün itibarı ile 3 haftalık yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Twitter hesabından açıklama yaptı.
Oktay mesajında bir sonraki zilin okullarda çalacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum."