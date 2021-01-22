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Gündem Fuat Oktay'dan öğrencileri heyecanlandıran paylaşım: Bir sonraki zil okullarda çalacak
Gündem

Fuat Oktay'dan öğrencileri heyecanlandıran paylaşım: Bir sonraki zil okullarda çalacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler için mesaj yayımladı. Oktay, mesajında "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:27:00 -
Fuat Oktay'dan öğrencileri heyecanlandıran paylaşım: Bir sonraki zil okullarda çalacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve bugün itibarı ile 3 haftalık yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oktay mesajında bir sonraki zilin okullarda çalacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum."

 

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