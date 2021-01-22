Fuat Oktay'dan öğrencileri heyecanlandıran paylaşım: Bir sonraki zil okullarda çalacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve bugün itibarı ile 3 haftalık yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oktay mesajında bir sonraki zilin okullarda çalacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum."