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Siyaset Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert cevap: Çapını aşar
Siyaset

Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert cevap: Çapını aşar

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 22:05:00 -
Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert cevap: Çapını aşar

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin AA muhabirine konuşan Fuat Oktay, "Kendi bağımsız ve egemen devletini dile getiremeyecek, savunamayacak kadar dış mihraklara bağımlı bir şahsın, Türkiye gündemi ve Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar" dedi.

Mustafa Akıncı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Oktay, "20 yıldır girdiği tüm seçimlerde halkının teveccühünü kazanan bir lidere, Cumhurbaşkanımıza dil uzatması da hadsizlikte geldiği son noktanın bir işaretidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü kişilikli ve vakurlu dış politikasının sonuçlarını, Doğu Akdeniz dahil her alanda almaktadır. Türkiye'nin sergilediği dik duruşun mesajını, bahsi geçen diplomatlar ve ülkeler almışken, bu şahıs ne yazık ki alamamış. Akıncı'nın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile bu kadar yakından ilgili olması da aynı kaynaklardan beslendiklerinin açık bir göstergesidir. Türkiye ve KKTC ilişkileri her daim iyi ve güçlü olacak. Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek."

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