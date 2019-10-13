0553 313 94 23

Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması! KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır." ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2019 Pazar 11:30
Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti: "Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır.

Akıncı'nın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:30
  1. akıncı
  2. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
    1. Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
    2. Şenol Güneş'in Fransa planı!
    3. Hz. Ömer’den mektupla ders
    4. Mustafa Akıncı ne dedi? KKTC..
    5. Yerli 'bomba atarlar' kışlada
    6. TEM’de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi..
    7. Onyekuru için iki yıldız gidiyor
    8. Suriye operasyonu ve dengeler
    9. 'TSK bunu yapabilecek tek ordu'
    10. Darbeci Sisi’nin medyasında skandal!..
    11. Japonya tayfunla mücadele ediyor! On..
    12. AB'nin göçmen endişesi sürüyor!
    13. ABD, Suud’u ele geçiriyor!
    14. Çin'de restoranda gaz patlaması!
    15. TSK vurdukça terör yandaşlarının..
    16. Dua ordusu devrede
    17. Barış Pınarı’yla kumpas yerle bir..
    18. Ajda Pekkan Mehmetçik için dua istedi!
    19. Hisar-A’da seri üretime geçiliyor
    20. Tepkiler çığ gibi! “İşte bütün mesele..
    21. Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71..
    22. Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı..
    23. Afganistan'da çok sayıda DEAŞ üyesi..
    24. Adana merkezli 5 ilde silahlı suç..
    25. Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira..
    26. Bolu’da sosyal medyadan terör..
    27. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    28. YPG’li teröristler gizli görüşmede..
    29. Ağaç işleme makineleri sektörünün..
    30. İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin..
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!