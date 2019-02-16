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Fuat Oktay'dan Karamollaoğlu'na sert tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği, "Önceden gördün mü, ders aldın mı?” sözlerine cevap verdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:06
Fuat Oktay'dan Karamollaoğlu'na sert tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleşen Eğitim-Bir-Sen'in 6.Olağan Genel Kurulunda konuştu. Oktay, kendisinden önce söz alan ve salondan ayrılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği, "Önceden gördün mü, ders aldın mı?” sözlerine cevap verdi.

"Bugün durdukları yer göstergesidir!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz’u hem öncesinde gören hem de sonuna kadar mücadele eden, yalnız kalma pahasına olsa bile hiçbir zaman sağına, soluna, arkasına bakmadan doğrudan 'Ben varım' diyerek her türlü mücadelesini veren bir lider olduğunu vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hiçkimse 'Önceden gördün mü, ders aldın mı?' deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:06
  1. Ankara
  2. fuat oktay
  3. Temel Karamollaoğlu

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  • müslümmüslüm18 dk önce
    Bu beyefendi tarafsız C.Başkan yardımcısımı yoksa Ak Parti süzcüsümü.

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