Fuat Oktay'dan flaş açıklama: CHP gibi değiliz Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz" dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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