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Fuat Oktay'dan dünyaya 'FETÖ' çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Tüm devletlerin, FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesi doğaldır. Kamu kurumlarına yuvalanan FETÖ teröristlerinin iş sözleşmelerinin feshine de tarafsız bir şekilde yaklaşılmalıdır" dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:56
Fuat Oktay'dan dünyaya 'FETÖ' çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm devletlerin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi terör örgütleriyle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu vurgulayarak, "Kamu kurumlarına yuvalanan FETÖ teröristlerinin iş sözleşmelerinin feshine de tarafsız bir şekilde yaklaşılmalıdır. FETÖ'cü teröristler tarafından yaratılmaya çalışılan mağduriyet ve imaj algısı çok aldatıcıdır. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adli süreçler devam etmektedir ve uluslararası kuruluşlar mahkeme kararlarına saygı göstermelidir." dedi.

Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın yüksek düzeyli oturumunda katılımcılara hitap etti.

Son yıllarda Cenevre'de düzenlenen en yüksek düzeyli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan "İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek" teması ile düzenlenen konferanstaki konuşmasında Türkiye ve dünyadan pek çok konuya değinen Oktay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla kişinin yaralandığını anımsattı.

Oktay, darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün, Türkiye'nin demokratik kurumlarına ve milletin refahına saldırmayı amaçlayan bir terör örgütü olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı ve Türkiye'deki anayasal düzeni devirmeyi hedefleyen "bu suç örgütüyle" mücadelede çalışma yöntemlerinin bilinmesinin, hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Oktay, FETÖ'nün ticari birlikler kimliği altında örgütlenen kurumlarının kapatılmasının ve bunların, uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine kullanılmasına izin verilmemesinin gerektiğini söyledi.

Fuat Oktay, tüm devletlerin ve kamu ve özel kuruluşlarının, FETÖ gibi terörist örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetme hakkının doğal olduğuna vurgu yaparak, "Kamu kurumlarına yuvalanan FETÖ teröristlerinin iş sözleşmelerinin feshine de tarafsız bir şekilde yaklaşılmalıdır. FETÖ'cü teröristler tarafından yaratılmaya çalışılan mağduriyet ve imaj algısı çok aldatıcıdır. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adli süreçler devam etmektedir ve uluslararası kuruluşlar mahkeme kararlarına saygı göstermelidir." diye konuştu.

Türkiye'de sendikaların askeri darbeler ve müdahaleler dışında hiçbir zaman kapatılmadığını veya yasaklanmadığını hatırlatan Oktay, son yıllarda sendikaların üye sayısının yüzde 60 arttığına dikkati çekti.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında ILO'nun yapısına da değinerek, şöyle devam etti:

"BM ve diğer uluslararası kuruluşlar, iş birliği ve uzlaşma içinde hareket etmesi ve gerektiğinde zamanın gereksinimlerine yeniden adapte olmaları gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın öncülüğünde benimsediğimiz sloganı bir kez daha vurgulamak istiyorum: 'Dünya 5'ten büyüktür.' ILO'nun ayrıcalıklı grup olarak 10 daimi üyesi bulunuyor. Ülkelerin eşit temsilini güvence altına almak için ILO organlarında daha adil yapının oluşturulması gerektiğine inanıyoruz."

Sosyal kuruluşların uzun vadede sadece dar ve mevcut çıkarların peşinden gitmek yerine, herkesin yararına iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Örgütün, değişen koşullara uyum sağlaması için ILO'yu gerekli araçlarla donatmanın zamanı gelmiştir. Türkiye, bu sürecin bir parçası olmaya hazırdır. Tüm üyeleri güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:56
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. FETÖ
  3. Cenevre Ofisi
  4. Fuat Oktay

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