Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken önceliği sivil halkın zarar görmemesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Oktay, "Operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken önceliği sivil halkın zarar görmemesidir." ifadesini kullandı.

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