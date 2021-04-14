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Aktüel Fuat Oktay'dan anlamlı mesaj
Aktüel

Fuat Oktay'dan anlamlı mesaj

14 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:00:00 -
Fuat Oktay'dan anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

 

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