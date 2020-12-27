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Medya Fuat Oktay'dan 'Akif' filminin setine flaş ziyaret!
Medya

Fuat Oktay'dan 'Akif' filminin setine flaş ziyaret!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla çekilen "Akif" filminin setini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:03:00 - 2020-12-27 14:10:51
Fuat Oktay'dan 'Akif' filminin setine flaş ziyaret!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın yazılış serüvenini, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyaz perdeye aktaran, yapımcılığını Baran Mayda ve Harun Türk'ün, yönetmenliğini Sadullah Şentürk üslendiği ‘Akif’ filminin Ankara'nın Güdül ilçesinde kurulan setine gitti.

Film hakkında bilgi alan ve çekimleri reji masasına oturarak izleyen Oktay, oyuncuların performansını alkışladı.

Oktay, İstiklal Şairi Akif gibi unutulmaz izler bırakmış şahsiyetlerin hayatlarının beyaz perdeye aktarılmasının önemine işaret ederek, "Bu bizim geleceğimiz, geçmişimiz değil aslında." dedi.

Mehmet Akif Ersoy rolünü oynayan Yavuz Bingöl ile sohbet eden Fuat Oktay, dönem kıyafetinin Bingöl'e yakıştığını belirterek, "Şu an Akif'i görüyorum karşımda." ifadesini kullandı.

Bingöl de Akif karakterini oynamanın kendisi için bir şeref olduğunu vurgularak, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey'in sete kadar gelerek, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını çeken ekibin yanında olması bizi ayrıca şereflendirmiş ve gururlandırmıştır. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Filme emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Oktay, yapım ekibi ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

12 Mart'ta vizyona girecek

Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Kastamonu ve Konya'da kurulan setlerde çekilecek film, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100. yıl dönümü olan 12 Mart 2021'de vizyona girecek.

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ü Fikret Kuşkan, Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl ve Ali Şükrü Bey'i Murat Han canlandırıyor.

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